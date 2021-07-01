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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف متعاملون في أسواق المواشي بمنطقة جازان أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك.
ووصل سعر الأضحية من الحجم الكبير، وهي الأكثر طلبًا من قِبل المستهلكين، إلى ما بين 1700 وألفَيْ ريال، بينما قفز سعر المتوسطة إلى 1400 وصولاً إلى 1600 ريال، فيما تخطت أسعار الأحجام الصغيرة منها 1200 ريال.
وقال متعاملون: “الأسعار تحكمها عوامل عدة، من أبرزها ارتفاع تكاليف تربية الماشية، ومنها الأعلاف والشعير، وكذلك اليد العاملة، والعرض والطلب، عيد الأضحى يُعتبر من أهم المواسم لتعويض الخسائر المتراكمة”، حسبما أعلن موقع سبق.
وأضاف: “الحل الأمثل لخفض الأسعار يكمن في تخفيض أسعار الأعلاف ومشتقاتها، ارتفاع أسعار الأضاحي ليس وليد اليوم، بل هو أمر متكرر مع كل عيد أضحى”.
وتابع المتعاملون: “السوق لا يخضع لأي رقابة، والأسعار بالمزاج وتُدار من قِبل بعض السماسرة الذين يعترضون صغار مُربِّي الماشية خارج أسوار السوق لرفع السعر في الداخل على المشتري”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وصلت إلى 2000 ريال.. كشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في جازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.