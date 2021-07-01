تراند الفن: وصلت إلى 2000 ريال.. كشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في جازان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف متعاملون في أسواق المواشي بمنطقة جازان أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك.

ووصل سعر الأضحية من الحجم الكبير، وهي الأكثر طلبًا من قِبل المستهلكين، إلى ما بين 1700 وألفَيْ ريال، بينما قفز سعر المتوسطة إلى 1400 وصولاً إلى 1600 ريال، فيما تخطت أسعار الأحجام الصغيرة منها 1200 ريال.

وقال متعاملون: “الأسعار تحكمها عوامل عدة، من أبرزها ارتفاع تكاليف تربية الماشية، ومنها الأعلاف والشعير، وكذلك اليد العاملة، والعرض والطلب، عيد الأضحى يُعتبر من أهم المواسم لتعويض الخسائر المتراكمة”، حسبما أعلن موقع سبق.

وأضاف: “الحل الأمثل لخفض الأسعار يكمن في تخفيض أسعار الأعلاف ومشتقاتها، ارتفاع أسعار الأضاحي ليس وليد اليوم، بل هو أمر متكرر مع كل عيد أضحى”.

وتابع المتعاملون: “السوق لا يخضع لأي رقابة، والأسعار بالمزاج وتُدار من قِبل بعض السماسرة الذين يعترضون صغار مُربِّي الماشية خارج أسوار السوق لرفع السعر في الداخل على المشتري”.