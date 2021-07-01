تراند الفن: “التعليم” تخطر المديريات بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، المديريات بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

وحصل “القاهرة 24 “على إخطار المديريات بشأن إعادة توزيع العصا الإلكترونية الموجودة بلجان الدبلومات الفنية للجان امتحانات الثانوية العامة، وتوفير ثلاث أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

ونوهت الوزارة بتواصل المديريات مع التأمين الصحي، لاتخاذ إجراءات تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل.

وأكدت الوزارة التواصل مع المديريات الأمنية لإخطارها بمقار لجان سير الامتحانات لتعيين الحراسة اللازمة للامتحانات.

وشددت الوزارة على رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات حضور اجتماع مع نائب رئيس عام الامتحانات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس في الثلاثاء المقبل الموافق 6 يوليو في تمام الثانية ظهرًا.

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