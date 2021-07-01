تراند الفن: إنريكي: سويسرا من أفضل فرق يورو 2020.. سوف يسببون لنا الكثير من المشاكل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - تحدث لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، على مواجهة الماتادور المنتظرة ضد سويسرا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي، منذ قليل: “الحقيقة هي أن سويسرا مرت وعبرت إلى هذا الدور والفرضيات الأخرى لا تهم، سيكون خصمًا صعبًا للغاية، سويسرا ككتلة واحدة من أفضل الفرق في بطولة أوروبا؛ إنهم في مستوانا”.

وتابع: “في المباراة الأخيرة كنا متفوقين كثيرًا على الرغم من أن لوحة النتائج لم تعكس ذلك، أعتقد أننا بلا شك أحد أفضل الفرق على المستوى الدفاعي؛ أنا سعيد جدًا بالطريقة التي أدارنا بها تلك الدقائق العشر في الدفاع ضد كرواتيا”.

وأضاف: “سويسرا لديها مدرب خلفه العديد من المباريات، لديهم مستوى عال وسيسببون لنا الكثير من المشاكل”.

وأكمل: “لا تستشهدوا ولا تجلدوا، ما يهم ليس خطأ، ولكن ما ستفعله بعد ذلك، وهذا ما فعله أوناي سيمون، كرة القدم بذاكرة السمك مثل كرة التنس”.

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