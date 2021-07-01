تراند الفن: “أوقاف الأقصر” تشكل لجنة لمتابعة العمل الدعوي بالمساجد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - وجه الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، مدير مديرية أوقاف الأقصر، بتشكيل لجنة من قيادات المديرية لمتابعة العمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية.

وتضم اللجنة الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوي رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تشكيل غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديري الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل في مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوي على مستوى المديرية، من اليوم الخميس حتى صدور تعليمات أخرى.

وأشار مدير المديرية إلى أنه يتم المرور على المساجد كل في نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوي بها، وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن المساجد بكل دقة؛ حفاظًا على المجتمع والوطن والمواطنين ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت، عن طريق الجهات المختصة واتخاذ الازم قانونًا طبقًا لتعليمات الوزارة.

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