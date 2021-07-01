تراند الفن: ببطن مشكوفة – شاهد ياسمي رئيس كسحت الجميع بالأسود المولع

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏51 دقيقة مضت فيديوهات 58 زيارة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة بإطلالة جذابة بفستان باللون الأسود، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وتشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل “60 دقيقة”، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.

مسلسل “60 دقيقة”، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي.

من ناحية أخرى تعود ياسمين رئيس لأعمالها السينمائية، حيث تستأنف تصوير فيلمها جارة القمر.



