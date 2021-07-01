تراند الفن: أبرزها شهر التراث المصري.. فعاليات وزارة الهجرة خلال شهر يوليو الجاري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - يشهد شهر يوليو الحالي فعاليات مهمة تابعة لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن ضمنها شهر التراث المصري الذي يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا زيارة الجاليات القبرصية واليونانية إلى مصر ضمن مبادرة “إحياء الجذور” التي أطلقها الرئيس في القمة الثلاثية بنيقوسيا في 2017.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن أجندة برنامج النسخة الشبابية، والتي ستكون الرابعة من “إحياء الجذور” تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع نظيريها، اليوناني كوستاس فلاسيس، والقبرصي فوتيس فوتيو، لتخرج النسخة الجديدة بصورة متنوعة بين السياحة والتاريخ والفنون والثقافة وغيرهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الفعاليات التي ستنعقد بحضور السفيرين اليوناني والقبرصي في مصر، تتضمن زيارات للعديد من الأماكن مثل مكتبة الإسكندرية، وبعض الأماكن الأخرى ذات الطابع اليوناني القديم بالإسكندرية، بالإضافة إلى لقاء مع البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الرحلة تشمل أيضا زيارة قناة السويس والأماكن ذات الطابع اليوناني بالإسماعيلية، وكذلك الأهرامات والبرلمان المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، والذي يضم كنوزا أثرية من مختلف الحضارات التي عاشت على أرض مصر، في إشارة واضحة إلى احتضان مصر لكل الشعوب والحضارات منذ فجر التاريخ.

وفيما يخص شهر التراث المصري، فإن فعالياته الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا يوم الجمعة المقبل الموافق 2-7-2021، وذلك من خلال إضاءة أعلى برج في كندا وهو برج CN “سي إن” بألوان علم مصر وقت غروب الشمس، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يضاء فيها البرج بألوان علم مصر منذ 30 عامًا.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا الذي ينطلق يوم الجمعة القادم، يأتي في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم؛ لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن رعاية رئيس الوزراء لشهر التراث المصري بكندا لعام 2021، تعكس رؤية وإيمان الدولة المصرية بما تبذله الجاليات المصرية بالخارج من جهد في سبيل إعلاء راية الوطن في مجتمعاتهم الأجنبية، خاصة تلك الفترة التي تحتاج فيها مصر لسواعد أبنائها في الداخل والخارج، وقد استطاعت الجالية المصرية بكندا خلال الأعوام الماضية إثبات الدور الفاعل لها داخل المجتمع الكندي على عدد من المستويات وسعيهم الحثيث إلى أن تم إعلان برلمان أونتاريو في كندا شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري.

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