تراند الفن: جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة والمعهد العالي للسياحة يوقعان اتفاقية تفاهم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - وقعت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بالرياض اتفاقية تفاهم مع المعهد العالي للسياحة والضيافة لإطلاق مبادرة تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي متلازمة الداون بعدد 15 متدرب ومتدربة في مرحلتها الأولى .

ووقع من جانب الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة غدير بنت عبدالله بن سعود آل سعود، “رئيس مجلس الإدارة” ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود ” المدير التنفيذي” ، وصاحبة السمو الأميرة نورة بنت حسام آل سعود ” مدير المشاريع في جمعية ذوي الإعاقة” ، وكذلك الأستاذة خلود إبراهيم الشايع “مستشار الجمعية” ، و “مدير وحدة التطوع في جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة” الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز اليمني ، و “رئيس برنامج متلازمة الداون” الأستاذ الدكتور خالد بن سعد الدعجم.

فيما وقع من جانب المعهد “رئيس مجلس الإدارة” ماجد بن عبد المحسن الحكير، و بحضور “المدير التنفيذي” سطام بن ماجد الحكير، و “الرئيس التنفيذي” الدكتور شكري منصور ، و “مدير المعهد” أمل العطوي.

و حضر عدد من ممثلين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وزارة السياحة، صندوق تنمية الموارد البشرية وقد صاحب ذلك توقيع المعهد لاتفاقيات توطين المتدربين في هذا البرنامج مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال السياحة والفندقة في المملكة، ومنها : مجموعة الحكير، وشركة المأكولات العصرية، وفنادق فورسيزونز، وفندق فوكو الرياض، فندق شذا، فندق هيلتون دبل تري.

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الاميرة غدير بنت عبد الله آل سعود أن المبادرة تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية المستدامة وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية في برامج التحول الوطني لرؤية 2030 وهو ” تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ” – بما فيهم الأشخاص ذوي متلازمة الداون – في مجتمعاتهم المحلية، موجهة شكرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد على دعمهم وتعاونهم لتحقيق الهدف على أرض الواقع .

كما أوضحت صاحبة السمو الملكي الاميرة دانية بنت عبد الله آل سعود أهمية تعاون القطاع الثالث والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع وعلى الفئات المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وذكرت أن العمل هو أحد أهم احتياجات أفراد هذه الفئة، إذ أنه يساهم في تحسين جودة حياتهم، وفي تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وفي تأمين حياة كريمة لهم.

من جانبها ذكرت مستشار الجمعية الأستاذة خلود الشايع أن هذا البرنامج تم تصميمه بعناية من قبل مختصين في المجال، وقد تم مراعاة جميع الاحتياجات التي ستساهم في أن تكون مخرجات البرنامج وفق التطلعات وفي المستوى المطلوب من قبل المعهد، وهو أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحاصل على شهادة تصنيف الجودة العالمية في التدريب الفندقي والسياحي ” TEDQUAL” الصادرة من منظمة السياحة.

كما بينت أن المبادرة ستغطي في مرحلتها الأولى في التدريب على ثلاثة برامج هي : برنامج مهارات الضيافة، وبرنامج مهارات الاستقبال، وبرنامج مهارات الطهي، على أن يتم التوسع مستقبلاً في البرامج وفقاً للحاجة .

وذكر رئيس مجلس إدارة المعهد الأستاذ ماجد الحكير أن هذه البرنامج تتماشى مع مبادرات برامج العمل في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة ومنها زيادة الفرص التدريبية والوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وغير الربحية لدعم البرامج الموجهة لأفراد هذه الفئة العزيزة من المجتمع ، مضيفاً أن مشاركتنا في هذا البرنامج تأتي ضمن برامج المواطنة والمسؤولية الاجتماعية للمعهد تجاه مجتمعه.

داعين المولى -عز وجل – أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها التي تمّت عليها.

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