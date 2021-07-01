تراند الفن: «المسند» يتوقع موعد انتهاء «موسم الغبرة» في جازان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة في جازان.

وقال “المسند” عبر تويتر: “إن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية شهر يونيو وينتهي في منتصف شهر أغسطس، وبذلك تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار كما التوقعات اليوم والله أعلم”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.