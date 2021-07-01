تراند الفن: مكتبة الإسكندرية تشارك في مسابقة “فيرست ليجو ليج” الدولية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - شارك فريقا مكتبة الإسكندرية، لمركز القبة السماوية العلمي، في مسابقة فيرست ليجو ليج المفتوحة الدولية، والتي انعقدت باليونان في الفترة من 24 إلى 24 يونيو 2021، عن طريق التحكيم عن بعد عبر تطبيق زووم.

وقام فريقا مكتبة الإسكندرية، بتمثيل مصر دوليًا في مُسابقة “فيرست ليجو ليج” المفتوحة الدولية المنعقدة باليونان، والفوز بجائزة المركز الثالث في تصنيف القيم الأساسية.

جاءت المشاركة تتويجًا لإنجازاتهم في الحصول على المركز الأول والرابع على مستوى جمهورية مصر العربية في المسابقة المحلية، والتي نظمها مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2021.

وتُعد هذه المسابقة تجربة فريدة لما يقرب من 2000 مشارك من 100 دولة، حيث تقوم الفرق بالمشاركة في جميع إجراءات المسابقة المكونة من جلسة تحكيم وثلاث جولات للعبة الروبوت، كما تم تنظيم أنشطة للفرق على هامش المسابقة، وأيضًا مسابقات ترفيهية لجميع المشتركين.

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