تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. وصفقة خاصة على سهم شركة بـ 10 ملايين ريال

صحيفة المرصد: أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 5.10 نقاط ليقفل عند مستوى 10979.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وفيبكو، وأنابيب السعودية، وكيمانول، وإم آي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الحكير، والخليجية العامة، وعذيب للاتصالات، والمواساة، والأبحاث والإعلام فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.60% و6.56%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيمانول، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وفيبكو، وكيان السعودية، وكيمانول، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وتمت اليوم الخميس، صفقة خاصة في السوق السعودي على “ملكية ريت” بقيمة بلغت 10 ملايين ريال، مقابل مليون سهم.