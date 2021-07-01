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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة غاضبة تفترش الأرض في أحد الشوارع العامة بلبنان وتمنع مرور السيارات.
وأظهر الفيديو السيدة وهي ترتدي ملابس قصيرة ونظارة وتفترش الأرض وترفض الإبتعاد عن الطريق وترد على تهديد رجل بقولها “أنا هون بدي بدي أقطع”، فيما ظهر رجل مسن محاولا تهدئة الموقف.
هذا ولم يتسن لصحيفة المرصد معرفة كواليس الفيديو وتفاصيل الأزمة، ورجح بعض متداولوا الفيديو أنها في حالة غير طبيعية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: امرأة لبنانية تفترش الطريق بجسدها وتمنع مرور السيارات: “أنا هون بدي أقطع” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.