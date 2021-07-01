تراند الفن: امرأة لبنانية تفترش الطريق بجسدها وتمنع مرور السيارات: “أنا هون بدي أقطع”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة غاضبة تفترش الأرض في أحد الشوارع العامة بلبنان وتمنع مرور السيارات. وأظهر الفيديو السيدة وهي ترتدي ملابس قصيرة ونظارة وتفترش الأرض وترفض الإبتعاد عن الطريق وترد على تهديد رجل بقولها “أنا هون بدي بدي أقطع”، فيما ظهر رجل مسن محاولا تهدئة الموقف. هذا ولم يتسن لصحيفة المرصد معرفة كواليس الفيديو وتفاصيل الأزمة، ورجح بعض متداولوا الفيديو أنها في حالة غير طبيعية.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/UYunIfF1YACaIq2S.mp4

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