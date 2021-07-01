تراند الفن: طبيب أسوان يعلن سلبية “رابيد تيست” قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبي بنادي أسوان، سلبية تحليل رابيد تيست لجميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والطبي، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب أسوان، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة24” أن نتيجة تحليل رابيد تيست، جاءت سلبية لجميع اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، نافيًا وجود إصابات كورونا داخل الفريق الأزرق.

ومن المقرر أن يختتم أسوان، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يشمل المران الختامي عددًا من الجوانب التكتيكة من قبل الجهاز الفني للفريق الأزرق، فضلًا على إعلان قائمة اللاعبين التي تخوض المواجهة.

ويستعد الفريق الأزرق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء غدًا الجمعة، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، للبعد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.

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