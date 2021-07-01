تراند الفن: الجيزاوي: 2 مليون جنيه مكافآت النشر العلمي الدولي بجامعة بنها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مجلس الجامعة اعتمد في جلسته الأخيرة مُكافآت النشر العلمي الدولي بقيمة 2 مليون جنيه، وذلك في إطار تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتحسين مُؤشرات البحث العلمي بالجامعة.

وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة، تعد أحد أهم مُؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وظهر تأثيره واضحًا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف شنجهاي للموضوعات والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي بإصداراته المختلفة.

وأضاف الجيزاوي أن الجامعة، تعطي دائمًا البحث العلمي، اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن جامعة بنها حريصة على أن يكون البحث العلمي، ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة.

وأشار إلى أن جامعة بنها، تسعى دائمًا إلى تحسين مُخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولةن والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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