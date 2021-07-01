تراند الفن: شاب يحاول اغتصاب فتاة وسط شارع في نيويورك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏53 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتحرش بفتاة في وضح النهار بشارع في نيويورك ويحاول اغتصابها. ويظهر الفيديو فتاة ترتدي ملابس قصيرة وتسير في الشارع وخلفها شاب يتابع خطواتها وبعد لحظات هاجمها من الخلف فسقطت على الأرض. وذكر متداولو الفيديو أن ‏شرطة نيويورك تبحث عن الرجل موضحين أن جنسيته “لاتيني” وبعد تحرشه جنسياً بالفتاة لاذ بالفرار.

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