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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 47 ثانية مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد: ارتفعت درجات الحرارة في كل من المدينة والأحساء ورفحاء، لتسجل أعلى ارتفاع في درجة الحرارة، حيث بلغت 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية.
ومن حيث نسبة الرطوبة فقد الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 95 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء، فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.
كما سيكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.
فيما تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن مدينتين الأعلى درجة حرارة على مستوى المملكة.. وأخرى تسجل أقل درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.