تراند الفن: الكشف عن مدينتين الأعلى درجة حرارة على مستوى المملكة.. وأخرى تسجل أقل درجة

صحيفة المرصد: ارتفعت درجات الحرارة في كل من المدينة والأحساء ورفحاء، لتسجل أعلى ارتفاع في درجة الحرارة، حيث بلغت 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية.

ومن حيث نسبة الرطوبة فقد الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 95 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء، فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.

كما سيكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.