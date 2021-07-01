فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت أخبار المشاهير 129 زيارة نشرت النجمة المغربية جنات مقطع فيديو جديدا يجمعها بابنتها الصغيرة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت جنات خلال الفيديو أثناء سيرها على حافة حمام السباحة، حيث سقطت هى وابنتها بشكل مفاجئ داخل الحمام. وكتبت جنات معلِّقة على هذا الفيديو : “ما يقع اللى الشاطر”. جدير بالذكر، أن المطربة جنات طرحت فى أغسطس الماضى ألبومها “أنا فى انتظارك”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية. وكتن آخر أعمال جنات تتر مسلسل “بخط الإيد” بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وغيرهم من الفنانين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد – لحظة سقوط جنات في حمام السباحة علشان تنقذ هذا الشخص : جدعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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