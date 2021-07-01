نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الاغا “اخر فرصة للاشتراك على السحب اليوم” في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والفوز بجائزة الربع مليون دولار حلم كل متسابق مشترك في برنامج صدى الملاعب الذي يُذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي مصطفى الآغا، حيث من المقرر بدء السحب على الجائزة على الهواء مباشرة ليتم الإعلان عن المتسابق الفائز على الهواء مباشرة في الأول من شهر يوليو، كما ويبقى أمام المشاركين فرصة للاشتراك للفوز في مسابقة الحلم من خلال الاتصال أو عبر إرسال رسالة لفريق البرنامج.
اشترك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الاغا
سوف يتم إجراء سحب مسابقة الحلم للإعلان عن الفائز من خلال اختياره بين المشتركين والإعلان اسم الرابح الجديد لفوزه بجائزة منزل الأحلام في اليونان، حلم كل المتسابقين وخاصة أن الاشتراك في البرنامج يحقق حلم الكثير من الشباب وخاصة في هذه الفترة التي يكون من الصعب شراء منزل أو تجميع هذا المبلغ المالي الكبير ربع مليون دولار.
يتمكن المتسابقين من الاشتراك في المسابقة من خلال:
- الاتصال على الرقم المرادف لبلدك ومن ثم الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.
- إرسال رسالة بها كلمة حلم أو دريم على أرقام الاشتراك أو على الرقم الدولي الموحد.
الاشتراك في مسابقة الحلم الأكبر مع برنامج صدى الملاعب
عدد البرنامج طرق الاشتراك في المسابقة على حسب ما يتناسب مع كل متسابق ومن بين هذه الطرق الاشتراك عبر تطبيق حلم وهو خاص بالهواتف الذكية حيث يقوم المواطن المشترك من أي دولة عربية من تسجيل رقم الهاتف الخاص به والبيانات الشخصية له والضغط على زر الإرسال، كما متاح الاشتراك أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بمسابقة الحلم وملء البيانات المطلوبة منك ورفعه على الإنترنت.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية
- رقم موحد للاشتراك في مسابقة الحلم في السعودية على 650444.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من شركة stc رقم: 858888.
- الاشتراك في مسابقة الحلم رقم شركة زين: 755505.
الاشتراك في مسابقة الحلم في الأردن:
- 98880 للاتصال من شبكة Orange.
- 98858 للاتصال من شبكة Umniah.
- 9885870 للاتصال من شبكة Zain.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر:
- 95450 للاتصال من شبكة Etisalat.
- 95450 للاتصال من شبكة Vodafon.
- 95450 للاتصال من شبكة Orange.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الامارات:
- الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات على رقم : 5544.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين:
- مسابقة الحلم في البحرين على رقم : 94000
أرقام مسابقة الحلم في المغرب:
- 9669 للاتصال من شبكة Orange.
- 9669 للاتصال من شبكة Inwi.
أرقام مسابقة الحلم في العراق
- 2266 للاتصال من شبكة Asiacell.
- 2180 للاتصال من شبكة Korek.
- 1200 للاتصال من شبكة Zain.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من سوريا:
- 1736 شبكة Mtn.
- 1736شبكة Syriatel.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من موريتانيا:
- اشترك في مسابقة الحلم في موريتانيا على 1559 للاتصال من شبكة Mauritel.
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