نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الاغا “اخر فرصة للاشتراك على السحب اليوم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والفوز بجائزة الربع مليون دولار حلم كل متسابق مشترك في برنامج صدى الملاعب الذي يُذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي مصطفى الآغا، حيث من المقرر بدء السحب على الجائزة على الهواء مباشرة ليتم الإعلان عن المتسابق الفائز على الهواء مباشرة في الأول من شهر يوليو، كما ويبقى أمام المشاركين فرصة للاشتراك للفوز في مسابقة الحلم من خلال الاتصال أو عبر إرسال رسالة لفريق البرنامج.

اشترك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الاغا

سوف يتم إجراء سحب مسابقة الحلم للإعلان عن الفائز من خلال اختياره بين المشتركين والإعلان اسم الرابح الجديد لفوزه بجائزة منزل الأحلام في اليونان، حلم كل المتسابقين وخاصة أن الاشتراك في البرنامج يحقق حلم الكثير من الشباب وخاصة في هذه الفترة التي يكون من الصعب شراء منزل أو تجميع هذا المبلغ المالي الكبير ربع مليون دولار.

يتمكن المتسابقين من الاشتراك في المسابقة من خلال:

الاتصال على الرقم المرادف لبلدك ومن ثم الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.

إرسال رسالة بها كلمة حلم أو دريم على أرقام الاشتراك أو على الرقم الدولي الموحد.

الاشتراك في مسابقة الحلم الأكبر مع برنامج صدى الملاعب

عدد البرنامج طرق الاشتراك في المسابقة على حسب ما يتناسب مع كل متسابق ومن بين هذه الطرق الاشتراك عبر تطبيق حلم وهو خاص بالهواتف الذكية حيث يقوم المواطن المشترك من أي دولة عربية من تسجيل رقم الهاتف الخاص به والبيانات الشخصية له والضغط على زر الإرسال، كما متاح الاشتراك أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بمسابقة الحلم وملء البيانات المطلوبة منك ورفعه على الإنترنت.