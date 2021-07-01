تراند الفن: أول فيديو من مكان مقتل رجل الأمن الكويتي عبدالعزيز الرشيدي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

صحيفة المرصد: وثقت قناة القبس الكويتية أول فيديو من مسرح جريمة مقتل رجل الأمن عبدالعزيز الرشيدي على يد وافد سوري. وعرضت مراسلة القبس المكان الملطخ بدماء الرشيدي، وتساءلت أين كان الناس وأصحاب المحلات والصالونات أثناء جريمة القتل؟ وكشفت المراسلة عدة طرق لو فعلها البعض كان يمكن إنقاذ رجل الأمن بأن يضربوه من الخلف بقطع خشبية ملقاة على الأرض أو بكتل الحجارة المنتشرة بالمكان. وقال بعض شهود العيان إن هذه منطقة وافدين وهذه الأمور تجعلهم يخافون من التدخل، وذكر أحدهم أن شخصا أمريكيا كان متواجدا بجوار محل العصير الذي وقع بجواره الحادث وتدخل لإنقاذ رجل الأمن بكتم تدفق الدماء من صدره لكنه فشل.

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