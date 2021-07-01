تراند الفن: صحة المدينة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 بلقاح «فايزر»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 مساءً - بدأت صحة منطقة المدينة المنورة تقديم الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق “صحتي” .

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، حفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.

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