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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة
صحيفة المرصد : حدد نظام العمل، عدداً من الحالات التي يستحق الموظف فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
ومن ضمن هذه الحالات إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت (10) سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.
وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال (6) أشهر من زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع تستحق المكافأة كاملة.
وكذلك إذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق المكافأة كاملة.
وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على حالات استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.