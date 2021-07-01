تراند الفن: تعرف على حالات استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة

صحيفة المرصد : حدد نظام العمل، عدداً من الحالات التي يستحق الموظف فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

ومن ضمن هذه الحالات إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت (10) سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال (6) أشهر من زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع تستحق المكافأة كاملة.

وكذلك إذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق المكافأة كاملة.

وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.