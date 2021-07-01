تراند الفن: تعرف على أعراض سرطان العظام وطرق علاجه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشف تجمع الرياض الصحي الثاني، عبر حسابه على تويتر، عن أعراض مرض سرطان العظام، وعوامل خطر الإصابة به، وكذلك طرق علاجه.

وأوضح المنشور التوعوي أن مرض سرطان العظام هو مرض نادر الحدوث، وقد يبدأ في أي عظم في الجسم، لكنه يؤثر بشكل شائع على الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين.

ومن أعراض سرطان العظام:

– ألم في العظام.

– حدوث تورم أو ألم قرب المنطقة المصابة.

– الإرهاق.

– فقدان الوزن.

ضعف العظام وسهولة حدوث كسور.

وأشار إلى أنه من عوامل خطر الإصابة به بعض المتلازمات الوراثية النادرة، مرض جايت، والعلاج الإشعاعي للسرطان.

أما عن طرق العلاج فتشمل الجراحة والعلاج الكميائي والعلاج الإشعاعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.