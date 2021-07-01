شوف أهم عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل على جميع المنتجات بمناسبة الصيف وعيد الأضحى المبارك Panda 2021

تتميز عروض بنده في جميع الدول العربية، وخاصة دول الخليج بتنوعها، وجديتها حيث أنها عروض حقيقية منذ أول يوم لانشاء هايبر بنده ماركت في المملكة العربية السعودية، وحتى يومنها هذه، فقد أدت هذه المصداقية لتوسع الماركت إلى عدة فروع ليكون أنجح سلسلة محلات للبيع بالتجزئة على المستوى العربي كله، ففي مقالتنا هذه سوف نتحدث عن عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع في جميع الفروع، وعلى جميع المنتجات الغذائية، والغير غذائية.

عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع

يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda market العديد من العروض والخصومات على جميع منتجات الضيافة ذات الجودة المتميزة، ومن ضمنها: خصومات على عبوات مياه صفا، كما يوجد خصم مميز على مشروب الصيف من بي كولا B cola، وكذلك سعر مميز على الشاي الفرط من ماركة ربيع إكسبريس Express، وأيضاً على قهوة جولد نسكافيه Gold عبوة الـ 200 جرام، كما يتوفر خصم مميز على أكياس شاي الإفطار الإنجليزي من ماركة توينينجز Twinings، كما يتوفر عرض آخر مميز جداً على قهوة سريعة التحضير من نسكافيه جولد العبوات الصغيرة Gold.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

وتتوالى العروض والخصومات من بنده السعودية على المنتجات التالية: خصم مميز على زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة عافية Afia بحجم الـ 2 لتر، كما يوجد خصم مميز جداً على دجاج دو Deux، وكذلك عرض مميز على الحليب المجفف كامل الدسم من المراعي، كما تتوفر عروض مميزة أخري على موقع بندة الرسمي، ومن خلال موقع ثقفني.

عروض بنده اون لاين

عروض هايبر بنده مستمرة معنا على المكسرات، والتوابل، ومنها: خصم مميز على بذور دوار الشمس من بنده، وعلى كيلوهات الفلفل الأسود المطحون، وعلى السميد الخشن والناعم من Panda، وعلى البهار المشكل، كما يوجد عروض على اللوز الأبيض الشرائح، وعلى المكسرات المشكلة، وأيضاً على العدس الأحمر الهندي، ويمكنكم الحصول على كل هذه العروض، وأكثر من خلال زيارة فروع بنده المنتشرة في جميع أنحاء الدول العربية، كما يمكنكم الطلب من خلال بنده اون لاين.