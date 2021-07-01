تراند الفن: فتح باب التسجيل في برنامج «فني رعاية مرضى».. تعرف على موعد التقديم والشروط

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على البرنامج يشمل الجنسين، ويبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو، ويستمر حتى الخميس الموافق 8 يوليو 2021م.

ويُشترط للقبول في البرنامج ألا يكون المتقدم على رأس العمل، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3/ 5 أو ما يعادلها في تخصصات محددة، إضافةً إلى شهادة في اللغة الإنجليزية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم فرز طلبات المتقدمين بناءً على استيفاء شروط القبول، علماً بأن المفاضلة تتم بناءً على درجة اللغة الإنجليزية والمعدل التراكمي.

وللاستفادة من البرنامج والاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقديم عبر هذا الرابطهنا.

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