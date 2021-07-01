تراند الفن: الكشف عن المنتخبات التي سيواجهها “الأخضر” في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

صحيفة المرصد: أسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات: (اليابان، أستراليا، الصين، سلطنة عمان، فيتنام).

وشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، إجراء القرعة بمشاركة 12 منتخبًا قُسّمت إلى مجموعتين؛ بحيث يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو؛ حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلًّا من السعودية والإمارات.