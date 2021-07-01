استخدامات متعددة لسائل جلي الصحون لتسهل تنظيف المنزل

يعتقد البعض أن استخدامات جل الصابون الخاص بتنظيف وإزالة الرواسب عن الأطباق والأواعي الخاصه بالمطبخ متوقف فقط على مهمة الصابون في التنظيف، ولكن نكتشف يومياً استخدامات عديدة لا حصر لها لجل الصابون والتي يمكن أن تساعد الأمهات بشكل كبير خاصةً للأشخاص المهتمين بأمور النظافة بشكل كبير، ويعتبر جل الصابون من وسائل التنظيف الآمنة التي لا تسبب نوعاً من جفاف اليدين عكس المنظفات الأخري ونقدم لكم اليوم مجموعة من الاستخدامات الأخري لجل الصابون يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

يحتاج الزجاج والحوائط والأبواب وجميع منافع وأجهزة المنزل إلي تنظيف وتلميع بإستمرار وبسبب إحتواء وسائل التنظيف على نسب كيمياوية تؤثر على صحة الأمهات لذلك يمكن إستبدال ذلك بمكون طبيعي متوفر في جميع المنازل ويؤدي إلي أفضل النتائج وكذلك إقتصادي من ناحية الثمن وهو جل صابون الأطباق وللتعرف على طريقة الأستخدام يمكن متابعة هذا المقال.

استخدامات جل الصابون المتعددة

الاستخدامات:

يمكن التخلص من البقع الداكنة على الملابس والأقمشة المختلفة خاصةً إذا كانت من الدهون أو المواد اللاصقة نقوم بوضع كمية من جل الصابون على حسب المكان المراد تنظيفه ونقوم بفركه جيداً ثم التنظيف بالماء. يعاني البعض من المواد الكيميائية بنسبة كبيرة في منظفات الأرضيات خاصةً في الأماكن التي تحتاج إلي تنظيف بإستمرار في المطبخ والحمام لذلك يمكن إستبدال تلك المنظفات بالماء الدافئ ووضع مقدار فنجان من جل الصابون ثم وضعه على الأرضيات ويمكنه التنظيف بشكل جيد. تحتاج الأنتيكات الخاصه بالديكور إلي التلميع بإستمرار لذلك يمكن استخدام جل الصابون في تلميع الأنتيكات باستخدام أوراق المطبخ الناعمة. تنظيف الأحذية من الأتربة عن طريق وضع كمية قليلة على المناديل الورقية ومسح الأحذية بشكل جيد لتصبح لامعه جديدة. يعتبر هذا الأستخدام من الاستخدامات المذهلة التي برزت لجل الصابون حيث يمكن لأصحاب الحدائق المليئة بالأشجار وبها أنواعاً من الحشرات يمكن للصابون أن يقوم بطرد الحشرات من الحدائق والمنازل عن طريق رش ماء بجل صابون في الأماكن الموجود بها الحشرات.

ملحوظة:

على الرغم من ظهور منظفات مختلفة عديدة ولكن تحتوي المنظفات على مواد كيميائية تؤثر على الأشخاص المصابة بحساسية الصدر وكذلك تؤثر على نعومة اليدين.