تراند الفن: مي العيدان تعلن عن إصابتها بوعكة صحية بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:10 صباحاً - صحيفة المرصد:أصيبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بوعكة صحية بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مما دفعها لإلغاء حلقتها من برنامجها “كشف حساب”.

وقالت مي العيدان عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، إن صحتها تأثرت بسبب تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنها حال استمرت في التعب ستلجأ إلى المستشفى، لافتة إلى أنها اضطرت لإلغاء حلقتها مع الفنان الكويتي، سعيد الملا إلى الأسبوع المقبل.

وأبانت: “جدًا تعبانة بعد ما تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح البارحة.. والاستفراغ عندي ما وقف للأسف، ولا أعرف إذا كان هذا شيئًا طبيعيًا أم أنا لدي شيء”.

وتابعت:”عمومًا خلال الساعات المقبلة إذا استمر هذا التعب أكثر من هذا راح أضطر أروح إلى المستشفى، والله يعين وسامحوني”.