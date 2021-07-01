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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:10 صباحاً - صحيفة المرصد:أصيبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بوعكة صحية بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مما دفعها لإلغاء حلقتها من برنامجها “كشف حساب”.
وقالت مي العيدان عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، إن صحتها تأثرت بسبب تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أنها حال استمرت في التعب ستلجأ إلى المستشفى، لافتة إلى أنها اضطرت لإلغاء حلقتها مع الفنان الكويتي، سعيد الملا إلى الأسبوع المقبل.
وأبانت: “جدًا تعبانة بعد ما تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح البارحة.. والاستفراغ عندي ما وقف للأسف، ولا أعرف إذا كان هذا شيئًا طبيعيًا أم أنا لدي شيء”.
وتابعت:”عمومًا خلال الساعات المقبلة إذا استمر هذا التعب أكثر من هذا راح أضطر أروح إلى المستشفى، والله يعين وسامحوني”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مي العيدان تعلن عن إصابتها بوعكة صحية بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.