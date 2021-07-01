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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:10 صباحاً - صحيفة المرصد: قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في “قضية الفتنة”، إن الدفاع طلب خبيرا فنيا كان قد شارك بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وأشار المحامي محمد عفيف، إلى أن الخبير الفني البريطاني الذي قدم خبرته في المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري، سيحضر من لندن في حال موافقة المحكمة على ذلك، موضحا أن “طلب الخبير البريطاني يهدف إلى تقديم الخبرة الفنية في التسجيلات الصوتية والمراسلات التي وردت في لائحة الاتهام للمتهمين”، بحسب قناة “سي إن إن”.
وأردف المحامي عفيف، أن قائمة الدفاع، تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين، لافتا إلى أن القائمة قد يطرأ عليها تغييرات، مردفا أن يقدم الدفاع قائمة أخرى في ملحق إضافي ضمن المدة القانونية.
يذكر أن محكمة أمن الدولة تعقد جلساتها التي انطلقت في 21 يونيو الماضي في “قضية الفتنة” بسرية، من دون أن يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، كما تم تقديم إفادات دفاعية خطية للمتهمين، بينهم الشريف حسن بن زيد، في الجلسة السابقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات مفاجئة في قضية “الفتنة” بالأردن.. والكشف عن طلب “غير متوقع” لمحامي الدفاع! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.