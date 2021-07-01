تراند الفن: خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏40 ثانية مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكيًا يقضي بتسمية عضوين في المحكمة الإدارية العليا. ونص الأمر الملكي على تسمية القاضيين عبيد بن عبدالله بن محمد بن عبيد وناصر بن عبدالله بن محمد الشثري، في عضوية المحكمة. تجدر الإشارة إلى أن القاضيين المسميين في عضوية المحكمة الإدارية العليا يشغلان درجة رئيس محكمة استئناف.

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