نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض هايبر بنده اليوم والتي تقدم في كل أسبوع حيث ينتظرها جميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعوديه حيث تعد من افضل العروض التي تقدم اجود و افضل المنتجات و السلع الغذائية من فواكه كالموز و التفاح والفراولة و البطيخ وجميع انواع الخضار الطازج والبقوليات و المكسرات المشكله وجميع انواع المعلبات الغذائية والاجهزه المنزلية و الأدوات الكهربئيه و جميع انواع الجوالات بمختلف انواعها.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هيبر بده علي العديد من المواد الغذائيه والمشروبات وجميع ما يحتاجه الأطفال و جميع المنظفات و مستحضرات التجميل و الأدوات المنزلية والتي يحتاج اليها كل بيت داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدمها بخصومات كبيره للغايه حيث تصل نسبه التخفيضات الي 50% كي يتمكن لجميع من الاستفادة من هذا العرض و الذي يستمر لمده أسبوع حيث ينتهي الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي هذه المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة.

مجله عروض هايبر بنده

تحتوي عروض هايبر بنده حليب مجفف كامل الدسم 34.95 ريال سعودي و زيت الزيتون بكر ممتاز بسعر 39.95 ريال سعودي و طماطم الكاتشب و مياه بندا و معجون الطماطم بسعر 6.95 ريال سعودي كما تضم جميع انواع الجبن كالجبن الاببيض و الجبن الوزاريلا و و الجبن الرومي بسعر 34.95 ريال سعودي و و خليط الزبده و الجبن الحلوم استرا بسعر 36.95 ريال سعودي و الجبن الاسطنبولي و لبنه تركيه بسعر 21.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع أنواع اللحم حيث تقدم مفروم اللحم البقري و مكعبات الحم البقري الاسترالي و البرجر البقري البرازيلي و الكفتة و جميع أنواع المكسرات كاللوز الأبيض بسعر 49.95 ريال سعودي و العس الحم بسعر 7.95 ريال سعودي و السميد الخشن و البهارات المشكلة المطحون بسعر 29.95 ريال سعودي فقط و الدجاج الفاخر و سفان الدجاج الكامل بسعر 15.95 ريال سعودي فقط.

كانت هذه عروض هايبر بنده اليوم والتي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني والتي تضم افضل و اجود انواع المنتجات بخصومات تصل الي نصف الثمن لجميع عملائها في جميع المتاجر و الأسواق كي يسفيدوا من تلك المنتجات كالملابس و الأدوات الكهربائية و المنزلية و جميع أنواع اللحوم و الأسماك و المخبوزات بجميع أنواعها حيث يستمر هذا لعرض لمده اسبوع فقط وحتي يوم الثلاثاء المقبل.