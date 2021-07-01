تراند الفن: “حفل عبدة الشياطين”.. تطورات جديدة بشأن حادث الفيديو المرعب في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏57 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد: ألقت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط مواطن تسبب في إصابة طالبتين، لقيت إحداهما مصرعها متأثرة بإصابتها، أثناء اللهو بطفاية حريق خلال حقل زفاف بمحافظة الدقهلية.

ووفقا لصحفة “الوطن” وقع الحادث “نتيجة فتح محبس الهواء الخاص بطفاية الحريق، مما أدى إلى فقدان المتهم السيطرة عليها، وطارت من يده لتصطدم بفتاتين، أثناء تواجدهما بشرفة الطابق الأرضي، في منزل إحدى صديقاتهما بذات القرية”.

وبدأت الأحداث في قرية “أتميدة” بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفوجئ الناس بشباب يقدمون استعراضات مخيفة، شبهها الأهالي باستعراضات “عبدة الشيطان”، وبدأ الشباب في استخدام طفايات الحريق وأسطوانات الغاز، في عمل أبخرة في الشارع بألوان مختلفة، وهو ما بث الرعب في قلوب الأهالي، وبدأوا يبتعدون عن المكان، ويشاهدون ما يحدث من بعيد.

وأكد شهود العيان، أن الشباب أمسكوا بالطفايات، وبدأوا في تقديم استعراضات قتالية، بالطفايات، وفجأة طارت طفاية حريق من يد أحد الشباب، لتنطلق من يده فيما يشبه الصاروخ بسرعة كبيرة جدا، بعد أن انفجر محبس الطفاية من يديه، عندما حاول فكها، وفي طريقها صدمت فتاتين “نور، وميادة” ونقلهما الأهالي إلى المستشفى، غارقتين في دمائهما.

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