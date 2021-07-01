تراند الفن: بالفيديو: “فؤاد أنور” يتحدث عن 4 لاعبين بارزين .. و”يعلق”: أتعبوني أثناء قيادتي المنتخب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب سابقا، فؤاد أنور، عن بعض المواقف التي تعرض لها أثناء توليه قيادة المنتخب.

وقال خلال حواره مع قناة “24 الرياضية” خلال فترة قيادتي للمنتخب تعبني الكثير كالدعيع وفهد المهلل والغشيان وأحيانًا سعيد العويران، إلا أن كلهم يقدرونني، لأن جميعهم في نفس عمري “.

وأشار إلى أن دور القائد خارج الملعب أهم من داخله” وتابع: ” داخل الملعب مطلوب شيء واحد هو أن تضحي كونك القائد، لا يصح أن تكون الأقل ”

وأكد ضرورة أن تهتم الأندية باللاعب الذي يمتلك الحماس، ويقومون بدعمه في الفريق، وإسناد القيادة له”.

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