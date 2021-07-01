تراند الفن: “مواطن” في مكة يتفاجأ بتحويل “مقيم” منزله لساحة إعلانات لشركة اتصالات.. و”يوضح” ما فعله الأخير عندما زارهم متنكرا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏44 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: كشف مواطن بمكة عن قيام مقيم يعمل مندوب بإحدى شركات الاتصالات المشغلة بتحويل جدران منزله من الداخل والخارج إلى ساحة إعلانات لعروضهم، بطريقة غير نظامية.

وحسب “سبق” قال المواطن “أبوعبدالرحمن العصيمي” صاحب عمارة سكنية بحي الشرائع بمكة أنه تقدم بشكوى عبر حساب الشركة على منصة “تويتر” بشأن تحويل منزله لساحة إعلانات لعروضهم. موضحا أن الشركة اعتذرت عن هذا التصرف، وطلب موظفها المختص موقع العمارة.

وتابع: في اليوم التالي من الشكوى قام المندوب وهو من جنسية عربية بزيارة العمارة متنكراً ، ونزع الملصقات.

وأشار إلى أن شكواه لم يتم تسجيلها بالشكل الصحيح، بل تم تسجيلها على أنها شكوى بخصوص عطل في باقة البيانات، وهو ما جعله يقدّم شكوى أخرى للمطالبة بفتح ملف تحقيق مع المندوب ومتلقي الشكوى، ومسؤولي الفرع بمكة.

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