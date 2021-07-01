نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON Time Sport 2021 لمتابعة مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021، يترقب عشاق الكرة المستديرة مباريات الدوري المصري الممتاز وخاصة عشاق النادي الأهلي الذي يلاقي نادي بيراميدز حيث سيتم عرض مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة اون تايم سبورت ON Time Sport الناقل الحصري للدوري المصري ، وكانت قد أعلنت إدارة قنوات اون تايم سبورت عن توقف بث القناة لفترة مؤقتة وقامت بتحديث التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت الذي يتميز بالجودة صوت وصورة .

نستعرض معكم أعزائنا في موقع ثقفني التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت ON Time Sport على النايل سات بعد توقفها المؤقت لمتابعة مباراة الأهلي و بيراميدز اليوم .

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد بعد التوقف

أعلنت إدارة قناة اون تايم سبورت عبر الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر و فيسبوك عن التردد الجديد لقناة ON Time Sport وذلك بعد توقفها عن البث بسبب مشاكل تقنية ، وطالبت الإدارة بضرورة تحديث تردد قناة اون تايم وفق القيم في المقال للتمكن من متابعة كافة الأحداث الرياضية المحلية في مصر من مباريات كرة القدم من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021 وكافة مباريات الأندية المصرية محليا ودوليا.

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sport 2021

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11861 معامل الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

قناة اون تايم سبورت

أون تايم سبورت OnTime Sports قناة أون سبورت On Sport سابقا، وهي إحدى القنوات الرياضية الفضائية وتأتي هذه التسمية بعد دمج قناة أون سبورت و قناة تايم سبورت وجاء الدمج لتقديم محتوى أفضل ينهض بالرياضة المصرية وبثها بجودة صوت وصورة ،حيث تمتلك القناة أفضل المذيعين على الإطلاق في مصر ومنهم أحمد شوبير ، سيف زاهر، إبراهيم فايق ، كريم شحاته ،كريم خطاب ومدحت شلبي .

برامج قناة اون سبورت

استطاعت قناة اون سبورت أن تمتلك قاعدة جماهيرية في مصر و الوطن العربي نظرا للبرامج الرياضية التي تقدمها ومن أهم هذه البرامج :