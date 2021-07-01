تراند الفن: شاهد: صور وأسماء أبناء الملك سعود.. والكشف عن عددهم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد: نشرت مؤسسة الملك سعود، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أظهر أسماء وصور أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز.

وبلغ عدد أبناء الملك سعود 53، وهم الأمراء “فهد، مساعد، ومحمد، وعبدالله، وسعد، وبدر، وفيصل، وبندر، وخالد وثامر، وماجد، سلطان، وعبدالرحمن، ومشعل، ومنصور، وعبدالاله، وعبدالعزيز ، والمحسن، ونايف، وعبدالمجيد، وفواز، وطلال، ومقرن، ونواف”.

كما شملت قائمة الأبناء الأمراء “عبد ، وتركي، وسلمان، وأحمد، وممدوح، وعبدالملك، ومشهور، وناصر، وسطام، ومشاري، وحمود، ويزيد، وهذلول، وسيف الإسلام، وشقران، وجلوي، وسيف الدين، والوليد، ومصعب، وغالب، ونهار، والمعتصم، والمعتز، وعز الدين، ويوسف، وعبدالكريم، والمنتصر، وسيف النصر، وحسام، والحسن.”

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