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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - ترجمة حصرية : أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اللحظات المرعبة التي تعرض خلالها رجل أردني يطير بمظلة فوق مياه البحر الأحمر لإصابة بالغة، إثر تعرضه لهجوم شرس من قبل سمكة قرش.
وأظهرت اللقطات التي تم التقاطها ، الرجل الأردني صاحب ال٣٧ عاما الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في مظلته فوق الماء في عندما ظهرت سمكة قرش فجأة وعضه على ساقه.
فقد الرجل جزءًا من قدمه في الهجوم ، مما أدى أيضًا إلى قطع الأوتار وتمزق العضلات وكسر في العظام، حيث تم نقله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري بالمدينة الساحلية حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى، ووصف الأطباء حالته بأنها مستقرة.
يُذكر أن العديد من الأشخاص تعرضوا لهجمات في البحر الأحمر من قبل أسماك القرش خلال العام الماضي ، على الرغم من أن هذه الحوادث كانت في الجنوب ، قبالة الساحل المصري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو : سمكة قرش تقفز في الهواء وتلتهم قدم أردني لحظة هبوطه بالمظلة في البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.