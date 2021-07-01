تراند الفن: بالفيديو.. الباحث “العسكر” يرد على تصريح بأن الجماعات الإرهابية غيرت كلمة “ألو” إلى “السلام عليكم”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : قال الباحث في العقيدة والمذاهب المعاصرة، الدكتور عبد العزيز العسكر، أن الفتوى أمرها خطير ولذلك لا ينبغي أن تسند إلا لم وثق في علمه وفقهه”.

وأضاف العسكر عبر برنامج “هنا الرياض” : ” الجماعات الجهادية والقتالية والسياسية التي ظاهرها ديني تجتزأ فتاوي، وأذكر أن جماعة جهيمان اجتزأت فتوى للشيخ الألباني وهو بريء من التكفير والتحزب والرجل معروف أنه داعية سلفي وصاحب توحيد، ومنح جائزة الملك فيصل العالمية”.

وأكد أن جماعة جهيمان انتسبت إليه زوراً، واعتمدت على بعض فتاواه اجتزأتها وهو بريء من هذا، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، جماعة داعش أخذوا فتاوى له وطبقوها على أفعالهم القبيحة وشيخ الإسلام بريء منها”.

وتابع : ” يجب ألا نخلط الأمور ولا نجعل الحابل مع النابل ولا نتطرف في حربنا مع الإرهاب فنتطرف في ديننا “.

وأضاف العسكر : ” سمعت أحدهم يقول أن الجماعات الإرهابية غيرت كلمة “ألو” في التليفون إلى السلام عليكم، وهذا خطأ فالسلام عليكم تحية أهل الجنة”.

وأكد العسكر: ” السلام تحية أهل الجنة، وأن أمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا وأهوائنا وعلينا محاربة التطرف بمختلف أشكاله.



