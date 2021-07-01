تراند الفن: إصابة محمد رمضان بمرض قاتل في دبي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - كشفت مصادر خاصة حقيقة تعرض الفنان المصري محمد رمضان لأزمة صحية كانت ستودي بحياته.

وأكدت أن الحديث عن أزمة صحية أصابت الفنان المصري ​محمد رمضان​ في ​الإمارات​، نتيجة تناوله المنشطات الرياضية أمر غير صحيح، ويصب في خانة الشائعات التي تطارده بين الحين والآخر.

وذكرت المعلومات أن رمضان لا يتناول المنشطات الرياضية، ولا يسعى الى زيادة حجم عضلات جسده، وتدريباته اليومية مدروسة الى جانب تناوله الغذاء الصحي السليم، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية.

وكانت أخبار قد أكدت أن محمد كاد يفقد حياته نتيجة تناوله منشط رياضي، سبب له إضطرابات في دقات القلب.

من جانب آخر، واصل الفنان محمد رمضان استعراض جولته في دبي من خلال تصوير عدد من الفيديوهات بصحبة الحيوانات كان بدايتها مع النمر الأبيض ثم ظهر مع فهد أخر.

وبعد ظهور محمد رمضان يتجول داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم بالقرب من النمر الأبيض، ونشر عدد من الصور أثناء طعام النمر، ظهر مرة أخرى في مقطع فيديو بصحبة أحد الخيول العربية الأصيلة أثناء تدريبة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام ظهر بجانب احد الخيول أثناء اللعب معه وترويضه على عدد من الحركات الاستعراضية.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: “العز والنصر فيها بختمها مختوم .. هي للفتوحات وأهل المرجلة عنوان أُمَّة الخيل دبي”.