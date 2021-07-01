نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا الاشتراك في مسابقة الحلم واربح 250.000 $ مع مصطفى الآغا على شاشة mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة وما زال الجميع يحلم بالفوز في مسابقة الحلم اضخم مسابقة في الوطن العربي والذي ينتظرها الملايين حول العالم مع الإعلامي الكبير مصطفي الاغا على شاشة قناة ام بي سي، واليوم ننشر لكم الاشتراك في مسابقة الحلم من اجل الفوز بأضخم الجوائز الرائعة والمقدمة لجميع المشتركين بالسحب الفوري على الهواء مباشرة، ومن الجدير بالذكر انه سوف يتم الإعلان اليوم الخميس عن الجائزة الكبرى والفوز ب250 الف دولار.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم كيفية الاشتراك عن طريق الأرقام الخاصة بكل بلد، فقط كل ما عليك فعله هو استخدام الأرقام الظاهرة لك والاتصال بها وسوف تتبع الخطوات ومن خلالها سوف تقوم بالاشتراك في المسابقة ويحق لك الفوز بأسهل الطرق، اما عن طريق الاشتراك من خلال التطبيق فقط قم بتحميل تطبيق الحلم من خلال البلاي ستور الموقع الرسمي ثم ارسال رسالة نصية بها كلمة حلم واتباع باقي التعليمات.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية

رقم موحد للاشتراك في مسابقة الحلم في السعودية على 650444.

الاشتراك في مسابقة الحلم من شركة stc رقم: 858888.

الاشتراك في مسابقة الحلم رقم شركة زين: 755505.

الاشتراك في مسابقة الحلم في الأردن:

98880 للاتصال من شبكة Orange.

98858 للاتصال من شبكة Umniah.

9885870 للاتصال من شبكة Zain.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر:

95450 للاتصال من شبكة Etisalat.

95450 للاتصال من شبكة Vodafon.

95450 للاتصال من شبكة Orange.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الامارات:

الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات على رقم : 5544.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين:

مسابقة الحلم في البحرين على رقم : 94000

أرقام مسابقة الحلم في المغرب:

9669 للاتصال من شبكة Orange.

9669 للاتصال من شبكة Inwi.

أرقام مسابقة الحلم في العراق

2266 للاتصال من شبكة Asiacell.

2180 للاتصال من شبكة Korek.

1200 للاتصال من شبكة Zain.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من سوريا:

1736 شبكة Mtn.

1736شبكة Syriatel.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من موريتانيا: