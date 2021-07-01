تراند الفن: اخص – فنان شهير بيتحرش جنسيا بالبنات داخل ورشة التمثيل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن بدأت في فحص شكاوى فتيات اتهمن ممثلا شهير “ش.خ” بالتحرش بهن خلال ورش فنية لتعليمهن التمثيل.

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن رصدت شكاوى عدد من الفتيات على موقع «فيس بوك»، واللائي أكدن أن الممثل تحسس أجزاء حساسة من أجسادهن بزعم الدخول في أجواء مشاهد المثيل، وعندما اعترضن كان يخبرهن أن ما يفعله في إطار التعليم وليس تحرشًا، بحسب روايتهن.

وحدد جهات التحقيق عددا من الفتيات اللائي تحدثن عن الواقعة، ومن المقرر أن تستمع لرواياتهن عن حالات التحرش اللاتي تعرضن لها قبل عامين على يد الممثل “ش.خ” خلال ورشة فنية لتدريب الفتيات الراغبات في الانضمام للتمثيل.

واتهمت فتيات ممثلا شهيرا بالتحرش بهن وذلك من خلال تدوينات عبر حساباتهن على موقع «فيس بوك»، وقالت إحداهن: «كنت باخد ورش تمثيل مع الممثل “ش.خ” كان دايمًا حريص إنه يخلي المكان مريح لينا علشان نعرف نعبر عن نفسنا ونحكي حاجات شخصية بس للأسف كان بيستخدم ده لمصلحته علشان يتحرش بالبنات».

كما كتبت فتاة أخرى: «أنا حصل لي نفس الموقف اللي كل البنات اتعرضت له، والمفاجأة إنها طلعت نفس الطريقة حصلت لكذا بنت بحجة تمارين تخص الورشة اللي كنا فيها، ولما أنا حصل معايا حاجات غريبة في التمرين اعترضت ، وبعدت وكان رده إنتي جبانة ولازم تشيلي الخوف من عليكي علشان تقدري تطلعي اللي جواكي وتستفيدي لشغل الورشة وكلام من ده، بعدها أنا سكت وما كنتش عارفة أفكر ومشيت من هناك وما روحتش تاني».

وأوضحت المصادر، أن أجهزة الأمن تفحص شكاوى الفتيات لإثبات رواياتهن في محاضر رسمية، وبعدها سيجري إخطار النيابة العامة بتلك البلاغات.