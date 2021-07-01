تراند الفن: إثارة – منة فضالي زغللت عيون المراهقين بظهور قصير ومفتوح

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .
وظهرت منة فضالي في الصورة وهي تقف امام الاهرامات، بإطلالة ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها عبر إنستجرام.
يذكر أن منة فضالي تقوم بتدشين أولى خطوات البدء في العلامة التجارية الخاصة بها وهو برفيوم جديد مقرر طرحه في الأسواق قريبا، واختارت له اسم مختلف، وهو ما أكدته في تصريح خاص لموقع صدى البلد.
ونشرت منة فضالي على مدار الأيام الماضية عدد من الصور لزيارتها الأخيرة إلى دبي بصحبة أصدقائها ومن بينهم الإعلامي مصطفى الآغا.
وشاركت منة فضالي مؤخرا في مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
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