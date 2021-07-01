تراند الفن: ديانا هشام تحتفل بعيد ميلادها بالبيجامة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏29 دقيقة مضت أخبار المشاهير 23 زيارة نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام،مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، احتفالها بعيد ميلادها. ونشرت مقطع فيديو وصور وهي ترتدي بيجامة من غرفتها، وتحتفل بالورود والبلالين بعيد ميلادها. وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وهنأوها بعيد ميلادها. جدير بالذكر أنه تصدرت الفنانة الشابة ديانا هشام التريند ؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة مع لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح. شاركها

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