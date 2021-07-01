تراند الفن: إستمتع – ميريهان حسين تستعرض مفاتنها بملابس ضيقة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت أخبار المشاهير 24 زيارة

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ميريهان حسين في الصور من الطائرة بإطلالة جذابة بدون مكياج مما جذب إعجاب متابعيها.

وعلقت ميريهان حسين علي الصورة قائلة: “صباح الخير “.

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل “ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).