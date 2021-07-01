تراند الفن: شاهد – الصاروخ نسرين طافش تستعرض الحلويات بالأبيض الشفاف والمكشوف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت أخبار المشاهير 5 زيارة نشرت الفنانة نسرين طافش ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نسرين طافش ، في الصور علي ظهر الحصان مما آثار إعجاب متابعيها. حيث كشفت الفنانة نسرين طافش حقيقة ارتباطها من خلال إجابتها عن أسئلة جمهورها. وكانت الأسئلة من متابعيها كالتالي: انتي مرتبطة؟، مين معاكي في المالديف؟، مواصفات سعيد الحظ؟. وأجابت نسرين طافش عن كل هذه الأسئلة وقالت :” من أولها هي الأسئلة ههههههه ، أي مرتبطة باهلي ورفقاتي و بالحياة وبشغلي و جمهوري و الناس الي بتحبني”. شاركها

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