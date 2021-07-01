تراند الفن: تعرّف على أبرز الاختلافات بين هاتفي سامسونج «Galaxy M32»و «Galaxy A32»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أصدرت شركة ”سامسونج“ العديد من الهواتف الذكية متوسطة المدى، خلال الأشهر الماضية، من بينها ”Galaxy A32“ و ”Galaxy M32″، وأطلقت سامسونغ ”A32“ في فبراير الماضي، بينما تم إصدار ”Galaxy M32“ الأسبوع الماضي.

ويجد بعض المستخدمين صعوبة في اختيار الهاتف الأفضل بينهما، لذا يقدم موقع ”سام موبايل“ مقارنة بينهما على النحو التالي:

الشاشة

يتميز كلا الهاتفين بشاشات ”Super AMOLED Infinity-U“ مقاس 6.4 بوصة بدقة ”Full HD+“ ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويتميز كلاهما بشاشات جيدة توفر زاوية رؤية واسعة وتجربة سلسة أثناء التمرير، ولا توجد أفضلية فيما يخص جودة الشاشة.

التصميم

ويبدو الاختلاف واضحا بين ”A32“ و ”M32“ تماما، فكلاهما يأتيان بجسم بلاستيكي، فيما يبدو جهاز ”Galaxy A32“ أفضل بفضل التصميم النحيف مع تصميم كاميرات محاذٍ تماما لبقية الإطار،كما يأتي ”Galaxy A32“ أيضا بخيارات ألوان أكثر من ”Galaxy M32“.

الكاميرا

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