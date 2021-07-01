تراند الفن: “تركي آل الشيخ” يكشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول :”يا تافه.. أنا قبل كل شي رجل أمن”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت المرصد 40 زيارة

صحيفة المرصد : رد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على مقطع فيديو زعم أحد الأشخاص أنه له. ويظهر الفيديو أحد الأشخاص خلال مشاجرة مع آخر فيما تتواجد دورية أمنية لمتابعة المشاجرة. وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلاً : ” لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة! يا تافه.. تركي قبل كل شيء رجل أمن وأفتخر أني خريج لكلية الملك فهد الأمنية”. وأكد آل الشيخ أن المقطع تصوير تمثيلي قائلا: “مشهد من تصوير مسلسل وتمثيل ويكتبون أي كلام وبس ! … ناشر المقطع أنت فعلاً حقير “.

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