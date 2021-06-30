فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 11:10 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور لحظة انهيار امرأة من الألم وسقوطها على الأرض خلال تنفيذ حد الجلد لها في إندونيسيا لممارستها الزنا. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن حد الزنا للمرأة الإندونيسية تم تنفيذه لها ولشريكها في إقليم “آتشيه”، وهو ١٠٠ جلدة لكل منهما، حيث يعتبر الإقليم هو الوحيد الذي يطبق العقوبات وفق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا. جلد الشخص الذي وفر لهما الغرفة

ولفتت الصحيفة إلى أن الجلد تم أمام العامة ونفذه مسؤولون في “ولاية الحسبة” التابعة للشرطة. وتحدثت الصحيفة عن أنه بجانب المرأة وشريكها، تم جلد الشخص الذي وفر لهما غرفة لممارسة الزنا، لكنه جٌلد ٧٥ جلدة. وأضافت أن عملية تنفيذ الحدود الشرعية شملت كذلك جلد شخصين ٤٠ جلدة لكل منهما لشربهما الكحوليات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جلد امرأة وعشيقها بتهمة ممارسة الزنا في إندونيسيا وسقوطها من الألم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.