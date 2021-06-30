شوف عروض بنده وهايبربنده في السعودية عروض الإلكترونيات بنصف السعر مع hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبربنده في السعودية أرخص هذا الأسبوع، يعرض هايبر بنده hyper panda أقوى الخصومات وتخفيضات بنصف السعر على أسعار الإلكترونيات، والتي تتضمن عروض الشاشات والجوالات والأجهزة المنزلية وخاصةً أجهزة المطبخ، وتسري العروض لمدة 7 أيام وحتى نفاذ الكمية على أن تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021، وتنتهي مدة العروض في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يوليو 2021، وتمثل عروض الإلكترونيات في بندة السعودية لهذا الاسبوع فرصة مذهلة لمستخدمي الإلكترونيات والأجهزة والراغبين بشراء أفضل القطع بنصف السعر وخصومات مذهلة وحصرية من بنده أكبر متاجر السعودية، وإليكم صور العروض.

عروض بنده وهايبربنده

تصنف الأجهزة المنزلية الصغيرة المتاحة في عروض بنده لهذا الاسبوع في السعودية ضمن فئة الأجهزة عالية الجودة والكفاءة، حيث تُعرض مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الأكثر إستخدامًا والتي لاقت إستحسان العملاء والمستخدمين، وذلك عبر خدمة الطلب من بنده أون لاين من خلال زيارة موقع بنده السعودية والطلب، كما يوفر متجر بنده أفضل خدمات التوصيل والشحن حتى باب المنزل أو لأي مكان بالمملكة، وإليكم أرخص العروض بنصف السعر فقط:

فرن كهربائي اي تي سي 45 لتر بسعر 229 بدلًا من 365 ريال سعودي.

خلاط 1.5 لتر من فيليبس بسعر 119 بدلًا من 219 ريال سعودي.

غلاية من كولين استانلس ستيل 2 لتر بسعر 39 بدلًا من 79 ريال سعودي.

قطاعة خضروات من فيليبس بسعر 159 بدلًا من 179 ريال سعودي.

خلاط بقوة 400 وات من فيليبس بسعر 239 بدلًا من 349 ريال سعودي.

قطاعة خضروات من اي تس سي بسعر 59 بدلًا من 85 ريال سعودي.

بنده

تضم عروض بنده الإلكترونية لهذا الأسبوع في السعودية مجموعة من أجهزة التابلت عالية الجودة والكفاءة، والتي تستخدم على نطاق واسع لكلًا من الكبار والصغار، فهي تتيح فرص أفضل للأطفال للتعلم وممارسة العديد من الهوايات والعادات المفيدة إذا ما إستُخدم تحت إشراف أبوي لفترة محددة؛ ولذلك نأتيكم بأقل أسعار أجهزة التابلت متعددة المواصفات:

هواوي ميت باد تي 10 شاشة بحجم 10 إنش، مساحة تخزين داخلية 16 جيجابايت، رام 2 جيجابايت بسعر 599 بدلًا من 679 ريال سعودي.

تابلت لينوفو ام 10 مزود بمساحة تخزينية 32 جيجابايت، رام 2 جيجابايت، حجم الشاشة 10.1 إنش بسعر 629 بدلًا من 699 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي تاب اي 8 إصدار 2019 بسعر 539 بدلًا من 605 ريال سعودي.

هايبر بنده يُعد من أكبر متاجر السعودية، والتي تمكنكم من الحصول على منتجاتكم الخاصة من بنده أون لاين، على أن تكون العروض متاحة في جميع فروع بندة السعودية حتى نفاذ الكمية، ويمكنكم الإستمتاع بتصفح المزيد من العروض والخيارات المتاحة من منتجاتكم المفضلة، وذلك من خلال متابعتنا، حيث نوافيكم بكل ما هو جديد وحصري ونأتيكم بأفضل العروض بأقل الأسعار فتابعونا.