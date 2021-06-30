شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية 2021م، هايبر بنده من المتاجر التي لها سلسلة فروع ممتدة في أنحاء المملكة العربية السعودية، فهو متخصص في بيع الكثير من المنتجات على رأسها السلع الغذائية كالخضروات والفواكه والدواجن واللحوم وغير ذلك، بالإضافة إلى أنه يقدم عروضاً على الأجهزة الكهربائية والتي تصل إلى 50% وإليكم في الآتي أفضل عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية 2021م. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده في السعودية: لحم تونا خفيف بالزيت النباتي ألوها وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 20.85 ريال سعودي.

زيت نباتي العربي، زيت دوار الشمس وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي.

وصل سعر حليب مجفف كامل الدسم المراعي إلى 41.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 73.95 ريال سعودي.

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وصل سعر دجاج دو إلى 99.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 149.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده السعودية على أكياس شاي أسود ليبتون وصل سعرها إلى 27.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 50.25 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم وصل سعره إلى 33.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 65.95 ريال سعودي

أرز مزة بسمتي الشعلان وصل سعره إلى 27.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 40.50 ريال سعودي.

صدور الدجاج طرية رويال وصل سعره إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 26.95 ريال سعودي.

وصل سعر خليط كيك بيتي كروكر إلى 14.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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