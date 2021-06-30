تراند الفن: مواعيد القبول بجميع الجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني.. مستقبل مشرق (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 مساءً - بدأت معظم الجامعات والمعاهد في المملكة التنويه بشأن مواعيد التسجيل والقبول للعام المقبل، بمشيئة الله، لتبدأ عمليات التسجيل والقبول للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات، كخطوة على طريق بناء المستقبل المشرق الواعد.

• فتح باب التقديم جامعة الإمام

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة الدراسات العليا وبالتعاون مع كلية الإعلام والاتصال فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام المتخصص وذلك بدءاً من 17 ذو القعدة الجاري إلى 4 / 12 / 1442هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيتاح على موقع العمادة الإلكتروني في التخصصات التالية: (الإعلام الاقتصادي، الإعلام السياسي، الإعلام العسكري، الإعلام الصحي، الإعلام الرياضي، الإعلام السياحي، الإعلام التربوي)، على أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد, مبينة أن رسوم البرنامج 30.000 ريال.

• جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية

كما أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان قبل أيام بوابة القبول الذكية، إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي وذلك ضمن برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة، والتي تتكامل مع منصة نفاذ.

وكانت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة⁩، أعلنت في وقت سابق عن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي١٤٤٣ هـ.

وأوضحت أن التقديم يتم عبر الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بالجامعة، وقراءة رمز الباركود، وذلك خلال الفترة من 13-11 إلى 14-12-1442 هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي (اضغط هنا).

تعليمات القبول في جامعة جدة

يذكر أنه يمكن للطالب تسجيل حساب جديد عبر بوابة القبول في الجامعة مع التأكيد على الملاحظات التالية:

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