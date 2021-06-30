تراند الفن: شاهد : نائب تونسي يعتدي على نائبة ويصفعها على وجهها داخل البرلمان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : تعرضت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، إلى الاعتداء بالضرب الشديد على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، وذلك داخل قاعة الجلسات العامة للبرلمان التونسي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت مغادرة النائب الصحبي صمارة مقعده وتوجهه إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال وذلك لمنعها من التصوير، وصفعها على وجهها ولكمها على كتفها ومن الخلف، ثم حاول ركلها لإسقاطها، قبل أن يتدخل بقية النواب. كما تسبّبت هذه الحادثة في حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات بالبرلمان، وسط أجواء مشحونة بين النواب، مما تسبّب في تعطيل انطلاق الجلسة.

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