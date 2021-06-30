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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : تعرضت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، إلى الاعتداء بالضرب الشديد على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، وذلك داخل قاعة الجلسات العامة للبرلمان التونسي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت مغادرة النائب الصحبي صمارة مقعده وتوجهه إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال وذلك لمنعها من التصوير، وصفعها على وجهها ولكمها على كتفها ومن الخلف، ثم حاول ركلها لإسقاطها، قبل أن يتدخل بقية النواب.
كما تسبّبت هذه الحادثة في حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات بالبرلمان، وسط أجواء مشحونة بين النواب، مما تسبّب في تعطيل انطلاق الجلسة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد : نائب تونسي يعتدي على نائبة ويصفعها على وجهها داخل البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.